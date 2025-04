Marido de mulher que pulou de prédio após tentativa de feminicídio se entrega em MG

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio se entregou à polícia nesta terça-feira (08), na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues teria ameaçado Jhenipher Sabriny de Oliveira, sua companheira, com uma faca. Para fugir, a vítima se jogou do segundo andar de um prédio e fraturou as pernas e os braços. O homem ainda é suspeito de ter agredido a vítima dentro do hospital, durante seu período de internação.