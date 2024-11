Maternidade Odete Valadares, em BH, sofre com queda no estoque de leite As doações de leite são usadas para alimentar bebês prematuros internados em 5 hospitais.

Balanço Geral MG|Do R7 14/10/2024 - 17h21 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share