Mau cheiro de estação da Copasa incomoda moradores de bairros de BH

Moradores de diversos bairros da região Leste de Belo Horizonte reclamam do mau cheiro que sai da estação de tratamento da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). A companhia é responsável pelo tratamento da água e do esgoto do ribeirão Arrudas. A empresa informou que uma equipe vai ao local para verificar a situação e verificar se há irregularidades no sistema.