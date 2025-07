MC Caro, uma das atrações do RECORD nos Bairros, se apresenta ao vivo no Balanço Geral

O bairro Confisco, na região da Pampulha, será palco de mais uma edição do RECORD nos Bairros neste sábado (19). Um dos momentos mais esperados é a apresentação do MC Caro, morador da própria comunidade e cantor de funk consciente vai subir ao palco com repertório autoral e mensagens que falam de mudança de vida, arrependimentos e sonhos. Nesta terça-feira (15), o artista se apresentou ao vivo no estúdio do Balanço Geral Minas.



