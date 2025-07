Médica condenada por crimes do “Bando da Degola” é presa após dois anos foragida

A médica Gabriela Correia Ferreira da Costa, de 42 anos, foi presa em um condomínio na região Noroeste de Belo Horizonte após dois anos foragida. Condenada a 46 anos de prisão por participação no assassinato de dois empresários em 2010, no caso que ficou conhecido como "Bando da Degola", Gabriela seguia com registro ativo no Conselho Regional de Medicina e realizava atendimentos online em um consultório improvisado. A quadrilha, formada por oito pessoas, extorquiu e matou as vítimas, desovando os corpos parcialmente queimados e decapitados em Nova Lima, na região metropolitana de BH. Apesar da sentença transitada em julgado em 2022, a médica continuava em liberdade. A prisão foi feita pela Polícia Militar, após investigação do setor de inteligência.



