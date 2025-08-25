Médico corta o próprio cabelo e doa para paciente com câncer em Belo Horizonte
Rosiane luta contra leucemia e recebeu surpresa emocionante do hematologista que a acompanha no tratamento
Depois de perder os cabelos durante as sessões de quimioterapia, Rosiane, paciente de Belo Horizonte em tratamento contra leucemia, foi surpreendida pelo médico que a acompanha. O hematologista Edson Carvalho decidiu cortar o próprio cabelo e doar para a confecção de uma peruca para a paciente. A filha do médico também entrou na iniciativa e doou parte do cabelo para Rosiane.
O gesto foi fruto de uma promessa: após o pai enfrentar graves problemas de saúde e se recuperar, o médico decidiu abrir mão do cabelo longo, cortado apenas duas vezes na vida. “Não fazia sentido deixar aquele tanto de cabelo no chão. Pensei logo nela, para dar forças e ajudar a enfrentar o transplante que ainda tem pela frente”, contou o especialista.
Rosiane, emocionada, não conteve as lágrimas ao receber o presente. “Quando ele me deu a sacolinha e vi o cabelo dele lá dentro, desabei. É uma força a mais para continuar”, disse. Mesmo com a necessidade de retomar a quimioterapia e aguardar o transplante de medula, Rosiane agora tem a autoestima renovada. “Vai cair de novo, mas desta vez já tenho a peruca pronta. Vou poder passear e interagir com todos com novos cabelos”, afirmou a mulher.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas