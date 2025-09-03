Logo R7.com
Medo e sensação de insegurança tomam conta das ruas em Belo Horizonte

Mulheres e idosos são principais alvos de roubos com violência na capital mineira

Balanço Geral MG|Do R7

Mulheres e idosos são principais alvos de criminosos em aumento de roubos com uso de violência em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagram diversas ações agressivas em bairros nobres da capital. Os prejuízos não se limitam a apenas bens materiais. Vítimas dos roubos afimam que medo e sensação de insegurança continuam depois dos crimes.

  • crimes
  • Ações
  • Belo Horizonte
  • Idosos

