Megaoperação contra fraude bancária prende 16 pessoas e identifica mais de 100 vítimas em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 16 pessoas e identificou mais de 100 vítimas em uma operação contra fraudes bancárias, deflagrada nesta quinta-feira (22). A Operação Descrédito revelou um esquema que envolvia gerentes e ex-gerentes de bancos na abertura de contas com documentos falsos e na contratação de empréstimos em nome de terceiros. O prejuízo ultrapassa R$20 milhões.



Mais de 100 policiais civis cumpriram 20 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão em Belo Horizonte, região metropolitana e interior do estado. A investigação começou em 2024 após uma denúncia feita em São Sebastião do Paraíso, a cerca de 400 km da capital mineira. Segundo a polícia, alguns dos presos confessaram participação no esquema e relataram ganhos de até 10% por operação fraudulenta.



As investigações continuam para identificar mais envolvidos.



