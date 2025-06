Membros da Máfia Azul são presos em operação contra torcidas organizadas em BH

As Polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta contra a torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, na manhã desta terça-feira (10), em Belo Horizonte. A ação cumpriu mandados de prisão e buscas em resposta a um roubo ocorrido em março, no bairro Padre Eustáquio, região Noroeste da capital.



Na ocasião, uma camisa da "Galoucura", torcida organizada do Atlético, foi roubada para exibição como troféu nas redes sociais. Três membros, com idades entre 23 e 34 anos, foram presos: dois em Belo Horizonte e um em Brasília (DF). Durante as buscas, foram apreendidos R$ 2.900 e instrumentos de violência esportiva, incluindo um lança-chamas caseiro.



A Polícia reforça que a investigação continua sob sigilo, com monitoramento constante das redes sociais para prevenir novos crimes.



