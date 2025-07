Menino de sete anos faz apelo para reencontrar cadelinha Mel, desaparecida em BH

A família do pequeno Davi, de sete anos, está desesperada à procura da Mel, uma cadelinha de estimação que fugiu de casa no bairro Floramar, na região Norte de Belo Horizonte. Companheira inseparável do garoto, Mel sumiu após sair correndo pela rua com uma meia na boca. Desde então, parentes e vizinhos buscam informações sobre o paradeiro do animal. Davi chegou a fazer um desenho com as características da cadela, que é caramelo, de porte pequeno e orelhinhas em pé. A mãe do menino reforça o apelo: “Essa cachorrinha já tem um lar, carinho, uma família. Por favor, devolvam”.



