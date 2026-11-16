O que deveria ser uma comemoração especial de aniversário terminou em frustração para uma família de Belo Horizonte. Uma mãe denuncia que um motorista de aplicativo desapareceu com uma encomenda de churrasco comprada para celebrar os sete anos do filho, Paulo Victor, que faz aniversário nesta segunda-feira (16). O caso aconteceu nesse domingo (15), quando a família pretendia antecipar a comemoração. Andreza Lopes Pereira, que trabalha como doméstica, conta que o filho tinha um pedido especial para o aniversário: queria um churrasco. A mãe chegou a perguntar se ele preferia um bolo, mas o menino não mudou de ideia. “Quero churrasco, mamãe”, respondeu. Para realizar o desejo do filho, Andreza comprou um kit de churrasco no valor de R$ 150, além de peito de frango, batata palha e carvão. Ao todo, os produtos custaram aproximadamente R$ 200.