Menos de um ano após inauguração, loja de doces é arrombada em BH

Uma loja de doces foi arrombada por criminosos no bairro Dona Clara, na região nordeste de Belo Horizonte. As proprietárias foram avisadas por vizinhos e, ao chegarem ao local, encontraram tudo revirado e perceberam a falta de equipamentos essenciais para a fabricação dos alimentos. Entre os itens furtados estavam batedeiras, latas de leite condensado, barras e ovos de chocolate. O ateliê funciona no espaço há menos de um ano e, após o crime, as empresárias estão preocupadas com a segurança do imóvel.



