Mercado Central de BH tem alta movimentação para compras de almoço de Páscoa

Na véspera de Páscoa, o Mercado Central de Belo Horizonte está cheio de consumidores em busca de ingredientes para a tradicional bacalhoada. O movimento é intenso, Seu Geraldo, comerciante há mais de 70 anos no mercado, destacou que essa é a época de maior venda do produto. Ele explicou as variedades de bacalhau e os métodos de dessalga, essenciais para a receita.



