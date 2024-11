Mercado pet é empreendimento promissor e fatura quase R$ 50 bilhões no Brasil

O mercado pet tem se mostrado um empreendimento promissor com a mudança de tratamento dos animais de estimação em muitos lares brasileiros. Segundo uma pesquisa do Fecomércio, divulgada em junho deste ano, o número de pets no país em 2022 era de 167,6 milhões. No ano passado, a indústria Pet, que inclui alimentação, acessórios e medicamentos, faturou mais de R$ 47,1 bilhões no país.