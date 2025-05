"Meu filho saiu para trabalhar e voltou morto", pai de motoboy assassinado em BH pede justiça. Danilo Assunção, acusado de matar o motoboy Anderson Carvalho, de 23 anos, se apresentou à polícia e teve a prisão temporária cumprida nesta terça-feira (6). O crime aconteceu no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, no dia 19 abril, e foi motivado por uma briga entre Danilo e o irmão da vítima. O pai de Anderson diz temer que o suspeito seja solto: “Foi premeditado. Ele buscou a faca em casa para matar.” A família cobra que a prisão seja convertida em preventiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!