MG entra no 'ranking da traição' com duas cidades entre as mais infiéis do Brasil

Uma pesquisa recente revelou que Contagem, na região Metropolitana de BH, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparecem entre as 15 cidades brasileiras com mais casos de infidelidade. O estudo mostra que, no ranking nacional, Contagem ocupa a 5ª colocação e Uberlândia aparece em 15º lugar. Especialistas afirmam que fatores como baixa luminosidade e temperaturas mais frias no inverno podem aumentar a sensação de carência, levando algumas pessoas a procurar atenção fora do relacionamento.



