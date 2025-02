Minas Gerais está entre os estados brasileiros que mais executaram projetos com recursos da Lei Paulo Gustavo. No total, foram destinados pelo Ministério da Cultura R$ 378 milhões e o estado já utilizou 95% desse valor. Belo Horizonte, capital mineira, também aproveita bem os recursos: a cidade já usou 96% dos R$ 19 milhões recebidos do governo.