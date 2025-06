Minas Gerais enfrenta onda polar e temperaturas caem abaixo de zero no estado

Na cidade de Maria da Fé, a cerca de 400km de Belo Horizonte, no sul de Minas Gerais, os termômetros marcaram temperaturas abaixo de zero. A temperatura caiu para 0,7 graus Celsius, uma das mais baixas do Brasil. Em Belo Horizonte, os termômetros registraram 8,1 graus Celsius nesta sexta-feira (13). A previsão é que a onda polar, responsável por dias gelados, continue até a próxima terça-feira (17). O Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) informou que a capital mineira teve seu dia mais frio do ano.



