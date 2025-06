Minas Gerais entra em alerta com aumento de casos de febre oropouche no estado Mico-saguí é diagnosticado com doença na Grande BH; Minas registrou 958 casos em 2025, um salto 218% comparado ao ano anterior

