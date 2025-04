Minas Gerais lidera ampliação do teste do pezinho para 60 doenças raras em recém-nascidos

Minas Gerais é o primeiro estado a anunciar a ampliação do teste do pezinho, agora capaz de detectar 60 doenças raras. Disponível em todas as regiões, o exame é crucial para o diagnóstico precoce e tratamento imediato de condições graves em recém-nascidos. O secretário de saúde de Minas, Fábio Baccheretti, se emocionou ao apresentar a expansão na sede do governo estadual, em BH, nesta quarta-feira (30). Nos últimos 30 anos, em Minas, 7 milhões de testes já foram realizados, e o estado segue ampliando sua rede de apoio e tratamento para doenças raras, com atuais e novos centros de referência em implantação.



