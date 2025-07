Minas participa de mutirão que realiza série de procedimentos para reduzir filas do SUS

Neste sábado (05), o Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) foi um dos 45 hospitais universitários do país que participaram do mutirão promovido pelos Ministérios da Saúde e da Educação para reduzir as filas de espera no SUS (Sistema Único de Saúde). A iniciativa faz parte do programa ‘Agora Tem Especialistas’, que oferece cirurgias, consultas e exames especializados. Só em Belo Horizonte, foram realizados 12 procedimentos cirúrgicos e 100 exames de imagem. O mutirão acontece em todo o país e deve realizar mais de 10 mil procedimentos em um único dia.



