Minas registra aumento de homicídios e vai na contramão do índice do país

Minas Gerais registrou um aumento no número de homicídios pelo terceiro ano consecutivo, passando de 2.699 casos em 2022 para 2.795 em 2023, de acordo com o Atlas da Violência do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diferentemente de outras regiões do Brasil, onde os homicídios diminuíram em 1,4% no mesmo período. Especialistas apontam disputas entre organizações criminosas na região metropolitana de Belo Horizonte e Triângulo Mineiro como principais fatores para a alta.



