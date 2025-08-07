Mineira é investigada em esquema de jogos de aposta online que movimentou R$ 4 bilhões

Uma influenciadora mineira foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (07). A ação tenta desarticular uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações apontam que as movimentações financeiras realizadas pelo grupo ultrapassam R$ 4 bilhões.



Lorrany Rafael Dias ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, com carros de valores milionários e viagens internacionais. A influenciadora tem mais de 300 mil seguidores em apenas uma rede social.



Ao todo, são 13 influenciadores digitais suspeitos de divulgar jogos de apostas online. Bia Miranda, conhecida por ser ex-neta da Gretchen, também é uma das investigadas. 51 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia.



