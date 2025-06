Mineira entra para o livro dos recordes após escalar parede por cerca de 11 horas

A escaladora mineira Pati Antunes alcançou um feito inédito ao percorrer a maior distância vertical já registrada em uma parede de escalada indoor. Durante 11 horas, a atleta subiu e desceu a parede 320 vezes, totalizando 5.200 metros, equivalente a 13 vezes e meia a altura do Pão de Açúcar. O Guinness World Records fez o convite para o desafio, que foi monitorado por profissionais especializados. O evento exigiu grande esforço físico e psicológico de Pati, que destacou as dificuldades enfrentadas, como a dor extrema e a saudade da filha pequena.



