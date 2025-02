Mineira que mora nos EUA teme deportação em massa com novo governo norte-americano

Mineira, natural da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, vive hoje no estado da Filadélfia, nos EUA, e teme deportação em massa prevista no país. O novo governo norte-americano acompanha com mais rigidez a presença de imigrantes ilegais em seu território. A expectativa dos brasileiros que estão por lá é de medo com o risco de ser preso e deportado a qualquer momento, o que mudou a rotina de muitos.