Mineiras centenárias revelam o segredo da longevidade em pesquisa da UFMG e USP

Uma pesquisa em conjunto da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de São Paulo busca estudar mulheres que já viveram quase ou mais de 100 anos. O projeto Nonagenárias reúne idosas para que pesquisadores coletem dados para estudos de longevidade.



O histórico de cada uma das participantes do projeto traz uma verdadeira riqueza de informações, que se tornaram a base de uma pesquisa realizada em parceria pela UFMG e a USP (Universidade de São Paulo), desde 2024. As histórias dessas mulheres, que superaram a marca de um século de vida, estão ajudando a ampliar o conhecimento sobre longevidade e os fatores que contribuem para uma vida longa e saudável.



Dona Lúcia, participante de 101 anos do projeto, sempre levou uma vida ativa. Ela se recorda de sua dedicação nas aulas de educação física durante a escola e, ao longo dos anos, seguiu exercícios indicados por um programa de rádio focado em saúde. Aos 50 anos, começou a praticar treinos de força, o que a ajudou a se manter saudável e cheia de energia.



