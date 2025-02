Moradores aguardam há três meses retomada de obra de pavimentação em BH

A obra de pavimentação na Rua Campo do Meio, localizada na Vila Apolónia, no Jardim Leblon, na região de Venda Nova, está paralisada há mais de três meses. O início das obras ocorreu no ano passado, com a construção de um muro de contenção, mas antes de a via ser pavimentada, as máquinas foram retiradas do local. Apesar de questionada, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não forneceu um retorno sobre o andamento da obra e a previsão de conclusão. Veja a reportagem completa no vídeo acima.