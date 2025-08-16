Logo R7.com
Moradores alertam sobre riscos de acidentes após deslizamento de barranco e falta de sinalização

Entulhos deixaram passagem para veículos estreita e aumentaram preocupação da comunidade

Balanço Geral MG|Do R7

Moradores de uma rua ao lado do Anel Rodoviário em Belo Horizonte relatam preocupações com riscos de acidentes. A via ficou estreita após um deslizamento causado por chuvas. Câmeras registraram um acidente recente envolvendo uma motocicleta e um carro no local. Moradores pedem melhorias na sinalização e a remoção de veículos abandonados que dificultam a passagem.

