Moradores contabilizam prejuízos após queda de árvore durante tempestade em BH

Moradores de um condomínio no bairro Palmeiras, na região Oeste de Belo Horizonte, passaram a noite de segunda-feira (27) fazendo as contas do prejuízo causado pela forte chuva que atingiu a capital mineira. Uma árvore de grande porte despencou, destruindo o muro do prédio, o motor do portão, a cerca elétrica e outros equipamentos. Os moradores afirmam que já haviam solicitado diversas vezes à prefeitura a supressão das árvores da área. Em nota, a Subsecretaria de Zeladoria Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte informou que as árvores da rua foram podadas em novembro e que novas vistorias serão realizadas para avaliar o risco das que ainda estão de pé. Veja a reportagem completa no vídeo acima.