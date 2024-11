Moradores da região centro-sul de BH estão preocupados com circulação de betoneiras

Moradores da rua Paulo Afonso, no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, estão preocupados com o aumento da circulação de betoneiras carregadas com cimento no local. A rua é íngreme e imagens mostram caminhões pesados quase virando para subir o morro. Os vizinhos temem que um acidente grave aconteça. Além disso, os caminhões derrubam brita na rua, atrapalhando o trânsito. Veja a reportagem completa no vídeo acima.