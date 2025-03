Moradores de bairro de Contagem (MG) passam 12 horas sem energia elétrica

Moradores do bairro Chácaras do Planalto, em Contagem, na Grande BH, passaram 12 horas sem energia elétrica. Segundo eles, a situação é recorrente, principalmente nos finais de semana e várias reclamações já foram registradas na CEMIG (Companhia de Energética de Minas Gerais). A companhia informou que as equipes estão trabalhando no bairro para resolver a situação.