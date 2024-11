Moradores de BH reclamam do transbordo de esgoto nas ruas da capital e falta de soluções da Copasa

Moradores dos bairros Dona Clara, Ouro Minas e Taquaril, em Belo Horizonte, enfrentam problemas com a infraestrutura de esgoto, com vazamentos nas tampas das ruas. Eles denunciam a ineficácia dos reparos realizados pela Copasa, que não resolvem o problema. Além do incômodo do mau cheiro, a situação representa riscos à saúde da população.