Moradores de condomínio em Contagem ficam 4 dias sem água por dívida de R$ 225 mil
Problema atinge cerca de 300 famílias, porque os apartamentos não possuem medidores individuais de consumo
Há quatro dias, cerca de 300 famílias de um conjunto habitacional no bairro Icaivera, em Contagem, na Grande BH, vivem sem água após a Copasa cortar o fornecimento por falta de pagamento. A dívida do condomínio já passa de R$ 225 mil, resultado da inadimplência de parte dos moradores.
O problema atinge todos porque os apartamentos não possuem medidores individuais de consumo. Assim, a conta é dividida entre os moradores, mas muitos não pagam. A Copasa informou que a individualização da medição depende de adequações no sistema hidráulico, que são de responsabilidade do condomínio.
