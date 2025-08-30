Logo R7.com
Moradores de condomínio em Contagem ficam 4 dias sem água por dívida de R$ 225 mil

Problema atinge cerca de 300 famílias, porque os apartamentos não possuem medidores individuais de consumo

Balanço Geral MG|Do R7

Há quatro dias, cerca de 300 famílias de um conjunto habitacional no bairro Icaivera, em Contagem, na Grande BH, vivem sem água após a Copasa cortar o fornecimento por falta de pagamento. A dívida do condomínio já passa de R$ 225 mil, resultado da inadimplência de parte dos moradores.

O problema atinge todos porque os apartamentos não possuem medidores individuais de consumo. Assim, a conta é dividida entre os moradores, mas muitos não pagam. A Copasa informou que a individualização da medição depende de adequações no sistema hidráulico, que são de responsabilidade do condomínio.

