Moradores de condomínio em Contagem (MG) denunciam falta de iluminação e mato alto

Moradores de um condomínio em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam a falta de iluminação e o mato alto no local desde a entrega do imóvel há três meses. A rua estreita, sem iluminação, permite trânsito nos dois sentidos, aumentando o risco de acidentes. Um morador foi assaltado por três indivíduos. Os moradores têm feito várias solicitações à Prefeitura, que informa aguardar um projeto da Cemig para a instalação da rede elétrica e que a capina está prevista para agosto.



