Moradores de imóveis com risco de desabamento em BH não tem previsão de voltar às casas

Os moradores que tiveram os imóveis interditados no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, ainda não receberam uma previsão de quando poderão voltar para as casas. A Defesa Civil isolou seis residências devido aos riscos estruturais e de colapso. Outras duas receberam notificação de isolamento preventivo nesta quinta-feira (6). Segundo moradores, as rachaduras teriam sido provocadas por um vazamento na rede de água.