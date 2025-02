Moradores de Sabará (MG) denunciam descaso e pedem por melhor infraestrutura

Moradores de uma rua no bairro Castanheiras, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, reclamam do abandono de anos na região. O local está sem asfalto, e com muitos buracos e lama, que dificultam a circulação de pessoas e veículos. Uma adolescente que vive acamada teve que abandonar o tratamento de saúde porque não consegue sair de casa.