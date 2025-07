Moradores denunciam abandono em Centro de Saúde e falta de médicos em BH

Moradores do bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em BH, denunciam o abandono do Centro de Saúde que atende a região. A unidade enfrenta escassez de médicos, incluindo pediatras, neurologistas, psiquiatras e cardiologistas. Exames simples deixaram de ser feitos e pacientes relatam também falta de remédios básicos.



