Moradores denunciam acúmulo de lixo que atrai escorpiões em Santa Luzia (MG)

Moradores do bairro São Cosmo, em Santa Luzia, na Grande BH denuncia acúmulo de lixo em um lote vago, que virou ponto de descarte irregular. "Encontramos escorpiões dentro de casa, e isso é um risco para as crianças", desabafa Sandra, uma residente preocupada. O acesso de pedestres também foi prejudicado, obrigando-os a caminhar pela rua. Desesperados com a situação, os moradores já pediram ajuda à prefeitura, que, segundo eles, não tomou medidas eficazes.



