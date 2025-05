Moradores denunciam esgoto a céu aberto e animais peçonhentos em bairro de BH

Moradores do bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, relatam problemas com esgoto a céu aberto e presença de cobras e escorpiões. A vizinhança pede limpeza na bacia de contenção do Ribeirão Arrudas. A obra foi entregue incompleta, e a população acredita que os problemas são resultados do abandono do local. Os moradores afirmam que já procuraram a prefeitura, mas não obtiveram sucesso.



