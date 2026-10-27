Logo R7.com
RecordPlus

Moradores denunciam falta de saneamento em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Famílias do bairro Xangri-lá gastam dinheiro com fossas e enfrentam problemas de entupimento e vazamentos

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Moradores do bairro Xangri-lá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enfrentam problemas com a falta de ligação à rede pública de esgoto. Uma moradora relata que precisa pagar R$ 400 a cada três meses para resolver entupimentos na fossa.

Segundo os moradores, a Copasa instalou a rede de esgoto, mas a tubulação ficou abaixo do nível da rua, o que impediria a ligação das residências ao sistema.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Grande BH
  • Saneamento básico

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.