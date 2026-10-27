Moradores denunciam falta de saneamento em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Moradores do bairro Xangri-lá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enfrentam problemas com a falta de ligação à rede pública de esgoto. Uma moradora relata que precisa pagar R$ 400 a cada três meses para resolver entupimentos na fossa.



Segundo os moradores, a Copasa instalou a rede de esgoto, mas a tubulação ficou abaixo do nível da rua, o que impediria a ligação das residências ao sistema.



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