Moradores de Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cobram melhorias na infraestrutura da região. Entre os principais problemas estão a falta de pavimentação, o acúmulo de lixo, o mato alto e os constantes alagamentos.



Durante o período chuvoso, o córrego que corta o bairro transborda e dificulta a circulação dos moradores. A ponte instalada pela prefeitura também preocupa a comunidade. Segundo os residentes, duas estruturas já foram destruídas pela força da água, e a atual apresenta condições precárias.



Diante da falta de infraestrutura, os próprios moradores chegaram a concretar um trecho da via. Cansada de esperar por melhorias, a comunidade cobra providências do poder público.



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