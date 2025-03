Moradores denunciam mau cheiro de ‘piscina de esgoto‘ em Belo Horizonte

Moradores do bairro Jardim São José, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão sofrendo com o mau cheiro de uma piscina de esgoto a céu aberto no meio de uma rua. Segundo eles, várias equipes da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) já passaram pelo local, mas nenhuma resolveu o problema.