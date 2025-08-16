Moradores denunciam obra inacabada e buraco há 15 dias na região de Venda Nova, em BH

Moradores da região de Venda Nova, em Belo Horizonte, estão enfrentando problemas devido a um buraco deixado aberto pela Copasa na entrada de uma garagem há 15 dias. A cratera impede o uso do veículo e gera preocupação devido ao vazamento de água que escorre pela rua. A dona da garagem relata que a empresa abriu o buraco para manutenção, mas não retornou para concluí-la. Ela teme pelo risco às crianças, que podem cair no buraco. A Copasa informou que enviou uma equipe para manutenção e que a recomposição do passeio está programada para o início da próxima semana.



