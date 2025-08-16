Logo R7.com
Moradores denunciam onda de assaltos no bairro Caiçara, em Belo Horizonte

Como alternativa, comunidade criou grupos de mensagem em parceria com a Polícia Militar, para alertar rapidamente sobre ocorrências

Balanço Geral MG|Do R7

Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, relatam assaltos, furtos e arrombamentos cada vez mais frequentes. Para tentar reduzir os crimes, eles criaram grupos de mensagem e aplicativos de vizinhos protegidos, em parceria com a Polícia Militar, para alertar rapidamente sobre ocorrências. Apesar das ações da PM, moradores afirmam que o número de policiais e viaturas não é suficiente e pedem mais investimentos em segurança pública.

