Moradores denunciam onda de assaltos no bairro Caiçara, em Belo Horizonte

Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, relatam assaltos, furtos e arrombamentos cada vez mais frequentes. Para tentar reduzir os crimes, eles criaram grupos de mensagem e aplicativos de vizinhos protegidos, em parceria com a Polícia Militar, para alertar rapidamente sobre ocorrências. Apesar das ações da PM, moradores afirmam que o número de policiais e viaturas não é suficiente e pedem mais investimentos em segurança pública.



