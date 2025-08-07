Moradores denunciam onda de furtos e invasões no bairro Sagrada Família, em BH

Câmeras de segurança registraram onda de furtos e invasões no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Em um vídeo recente, um homem quebrou o vidro de uma caminhonete e roubou objetos do veículo, enquanto o alarme disparava. Em outro flagrante, o criminoso passou 25 minutos dentro de um prédio, furtando uma mochila e uma faca. Moradores relatam crimes frequentes e pedem mais policiamento para mitigar o sentimento de insegurança.



