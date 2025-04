Moradores denunciam pilha de lixo em quintal de idosa acumuladora em Contagem (MG)

No bairro Nova Contagem, na cidade de Contagem, na Grande BH, moradores denunciam que o quintal de uma idosa de 69 anos está tomado por lixo e carcaças de veículos. A situação tem atraído ratos e escorpiões e causando preocupação na vizinhança. Após o falecimento do marido, a idosa se afastou dos filhos e desenvolveu comportamento acumulador.



Segundo a prefeitura, já foram removidos dez caminhões de entulhos do imóvel. Os filhos tentam ajudar, mas enfrentam a resistência da mãe, que se recusa a buscar tratamento médico. A Secretaria de Saúde de Contagem enviará uma equipe para avaliar a situação e tomar medidas de atendimento nos órgãos municipais.



