Moradores denunciam rachaduras em imóveis após obras de pavimentação em Contagem (MG)

A pavimentação da Avenida Maracanã, em Contagem, na Grande BH, foi iniciada há três anos, mas ainda está gerando preocupações. Vizinhnaça denuncia que suas casas apresentam trincas e rachaduras por conta das obras na região. "O barulho dos caminhões pesados e as obras causaram isso", afirma Wesley, um dos moradores. A Defesa Civil foi acionada e constatou que não há risco estrutural grave, mas orientou o monitoramento da situação. A Secretaria de Obras do município prometeu reparos necessários na área.



