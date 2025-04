Moradores denunciam rua transformada em ponto de abandono de animais em BH

Uma rua no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte, se transformou em um local de abandono de animais. A via tem cerca de 3 km de extensão e o crime acontece em vários trechos. A Prefeitura de BH colocou uma placa de advertência para alertar a população, mas os casos não param. Além de animais, a rua também enfrenta problemas com descarte irregular de lixo.



Os animais que foram resgatados do local por um grupo voluntário vão participar de um feira de adoção no dia 26 de abril, no bairro Santa Tereza, na região Leste de BH. O abandono de animais é considerado maus-tratos e por isso, segundo a legislação brasileira, é crime.