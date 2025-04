Moradores do bairro Dona Clara, em BH, denunciam obra inacabada na região

A obra do viaduto da avenida Cristiano Machado com a Sebastião de Brito, em Belo Horizonte, está causando muitos problemas para quem vive no bairro Dona Clara, na região da Pampulha. Moradores reclamam que há um ano convivem com poeira, esgoto, lama e mosquitos.



O viaduto que promete eliminar semáforos e diminuir os gargalos na região começou a ser construído em julho de 2023. A obra orçada em R$90 milhões está prevista para terminar no segundo semestre de 2025, mas os moradores estão apreensivos.