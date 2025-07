Moradores do bairro Nova Gameleira, em BH, temem queda de ponto de ônibus danificado

Moradores do bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, denunciam as condições precárias de um ponto de ônibus que ameaça desabar. A estrutura está enferrujada, corroída e visivelmente tombada, o que tem gerado medo entre os usuários, especialmente os idosos. A Prefeitura informou que a BHTrans fará uma vistoria no local e reforçou que denúncias podem ser feitas pelo portal de serviços da PBH.



